Председатель ВСУ хочет уволить всех судей Макаривского райсуда

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО внес в Высший совет юстиции представление об освобождении от должностей за нарушение присяги всех судей Макаривского районного суда Киевской области за нарушение законодательства при решении земельных споров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, выступая в Киеве перед делегатами IX съезда судей Украины.

По словам В.ОНОПЕНКО, много нареканий граждан на действия судов возникает во время рассмотрения именно земельных споров.

Председатель ВСУ отметил, что сегодня кое-кто называет судебную власть «наиболее коррумпированной и даже опасной для общества».

«Нередко это делается с целью компрометирования всего судейского корпуса, достижения определенной личной цели, а также для прикрытия или оправдания своих неправомерных действий в отношении судей и судов, а также игнорирования этой объективной закономерности, что при чрезвычайно высоком уровне коррупции в государстве (а это доказанный факт) ни одна из составляющих государственной власти не может оставаться не пораженной этим общественным злом», - сказал В.ОНОПЕНКО.

В то же время он отметил, что следует откровенно признать справедливость многих нареканий на злоупотребления в сфере правосудия.

«Отдельные судьи допускают вседозволенность, злоупотребляя правом судить. Потакают проникновению политики в правосудие, становятся посредниками или же исполнителями в разнообразных противозаконных схемах», - отметил председатель ВСУ.

Он обратил внимание делегатов съезда на то, что апелляционные суды во многих случаях отменяют решения судов первой инстанции в уголовных делах.

Кроме того, по словам В.ОНОПЕНКО, распространяется практика подлога судебных решений заинтересованными лицами.

Говоря о самоочистке судебной ветви власти, он также отметил, что «к весам и мечу (символам правосудия – УНИАН) нужно добавить еще два внутренних атрибута – метлу и щит».