Украина и Албания подписали соглашение о безвизовом режиме

Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.

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«Павел Климкин и глава МИД Албании Дитмир Бушати подписывают Соглашение между Украиной и Албанией о взаимной отмене визовых требований», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня Климкин находится с официальным визитом в Албании.

Программой визита предусмотрены встречи Климкина с президентом Албании Буяром Нишани, председателем парламента Илиром Метой, премьер-министром Эди Рамой и министром иностранных дел Бушати.