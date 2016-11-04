Украина и Албания подписали соглашение о безвизовом режиме
Министры иностранных дел Украины и Албании Павел Климкин и Дитмир Бушати подписали Соглашение об отмене виз между двумя странами.
Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter.
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«Павел Климкин и глава МИД Албании Дитмир Бушати подписывают Соглашение между Украиной и Албанией о взаимной отмене визовых требований», - говорится в сообщении.
Good talks today w/@PavloKlimkin in #Tirana. Reconfirmed #Albania's support for #Ukraine. Agreed on new impetus in our bilateral relations pic.twitter.com/TqvIoDBAkA— Ditmir Bushati (@ditmirbushati) 4 листопада 2016 р.
Как сообщал УНИАН, сегодня Климкин находится с официальным визитом в Албании.
Программой визита предусмотрены встречи Климкина с президентом Албании Буяром Нишани, председателем парламента Илиром Метой, премьер-министром Эди Рамой и министром иностранных дел Бушати.