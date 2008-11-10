У Ющенко уже согласны на любой формат коалиции в ВР

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей КИСЛИНСКИЙ заявляет, что сегодня приемлемым является любой формат парламентской коалиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

А.КИСЛИНСКИЙ подчеркнул, что в условиях мирового финансового кризиса и несостоятельности правительства противостоять экономическим вызовам разрешение политического кризиса перемещается на более низкие позиции в повестке дня.

«Президент Украины четко расставил приоритеты: все усилия должны быть сконцентрированы на преодолении кризисных явлений в экономике. Исключительно в такой логике следует рассматривать решение об отсрочке выборов. К сожалению, за период с 20 октября парламентские силы не смогли принять комплекс антикризисных экономических законопроектов: две недели бездеятельности, и только 1 день результативной работы. Политики никак не могут понять, что похвальба на тему «это мы остановили выборы» бессмысленна в ситуации, когда избирательный процесс уже приостановлен главой государства», - подчеркнул А.КИСЛИНСКИЙ.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил: «Никогда речь не шла о проведении выборов любой ценой с тем, чтобы меньше, чем через месяц от сегодняшнего дня иметь новый состав парламента. Ключевое задание – качественное решение финансового и экономического кризиса для формирования перспективы политической стабильности в Украине».

«На сегодняшний день все еще отсутствуют признаки политического оздоровления, поэтому выборы состоятся как только успокоится экономическая ситуация. В то же время, как свидетельствует положительной голосование ВР антикризисного законопроекта Президента Украины, шансы на объединение парламентских сил перед лицом экономического кризиса сохраняются. Сегодня приемлемым является любой формат парламентского большинства – либо расширенная демократическая коалиция, либо коалиция в 300 и больше голосов. Экономические вызовы требуют качественных и безотлагательных антикризисных решений парламента. Скорость законотворческого процесса должна в разы превышать скорость, с которой ВР рассматривала (более 2 недель) первый антикризисный законопроект», – утверждает А.КИСЛИНСКИЙ.

«Силы, которые поддержали президентский антикризисный законопроект – БЮТ, НУ-НС и Блок Литвина, – могут и должны рассматриваться как партнеры по коалиции. Будет ли такая коалиция жизнеспособной? Многое зависит от учета уроков прошлого, начиная со сбалансированности положений коалиционного соглашения, которое должно охватывать ключевые программные положения всех партнеров, – до безусловного выполнения обязательств, зафиксированных в коалиционном соглашении, прежде всего, перед своими избирателями. Отдельно следует выделить готовность сторон идти на уступки, в том числе и относительно кадровых предложений от Блока Литвина. Президентская команда готова к компромиссам», - сказал заместитель главы Секретариата.

«Шанс на политическое понимание, который дал Президент Украины, приостановив избирательный процесс, является реальным в этом составе ВР. Расточение его в угоду персональным амбициям политиков в условиях финансового и экономического кризиса является преступным», – подчеркнул А.КИСЛИНСКИЙ.