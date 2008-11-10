Яценюк предлагает Ющенко и Тимошенко «временное перемирие»

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК предлагает парламенту, правительству и Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО подписать соглашение о временном взаимодействии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Согласительного совета лидеров фракций и комитетов.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, на данное время вопрос относительно функционирования коалиции не решен, как и нет легитимного решения вопроса о проведении досрочных парламентских выборов.

«Учитывая это, у нас есть единственный выход – объединиться вместе, взять общую ответственность между всеми фракциями парламента, Президентом и Кабинетом министров, и до того момента, пока мы не разрешим политический кризис в целом, действовать в порядке временного взаимодействия ради преодоления как экономического, так и политического кризиса», - сказал А.ЯЦЕНЮК.