Команда Обамы настроена на сотрудничество с Украиной

Внешнеполитическая команда новоизбранного Президента США Барака ОБАМЫ будет хорошо осведомлена с украинскими реалиями и настроена на результативное сотрудничество.

Такое мнение выразил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Олег ШАМШУР в статье для еженедельника “Зеркало недели”.

“Украинское подразделение” внешнеполитической команды Барака ОБАМЫ, очевидно, будет состоять из специалистов, хорошо осведомленных с украинскими и региональными реалиями, и настроенными на результативный труд. По крайней мере, такой вывод позволяют сделать наши контакты во время избирательной кампании”, - пишет посол.

О.ШАМШУР убежден, что приоритетными задачами в отношениях Украины и США является дальнейшее построение системы двусторонних договоренностей и улучшение коммуникации между правительственными подразделениями Украины и США, ответственными за выполнение этих соглашений.

“Необходимо сохранить и усилить положительную динамику имплементации ряда взаимовыгодных договоренностей и проектов, установить надежные “линии коммуникации” между руководством наших стран, правительственными агентствами, ответственными за конкретные участки двусторонних отношений”, - отметил посол.

По мнению О.ШАМШУРА, эффективность украинско-американского сотрудничества может иметь значительное влияние на общий уровень региональной и европейской безопасности.

“Значение украинско-американского стратегического партнерства выходит за рамки сугубо двусторонних отношений - его дальнейшее укрепление положительно будет влиять на преодоление вызовов региональной и европейской безопасности”, - подчеркнул он.