Бессмертный определил для себя задачу номер один

Новоназначенный председатель наблюдательного совета Национальной академии государственного управления при Президенте Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ попытается увеличить количество выпускников заведения, которые будут работать по специальности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам на брифинге в Секретариате Президента.

«Для меня это задача номер один», - сказал председатель наблюдательного совета, добавив, что с тем квалифицированным персоналом, который есть в Академии, он надеется реализовать такой замысел.

«Первое, что нужно, это прийти и ознакомиться с ситуацией», – отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

После того, считает он, нужно будет подумать, как достичь того, чтобы на выпускников Академии был спрос в государственной службе. При этом, по словам Р.БЕССМЕРТНОГО, за прошлый год лишь 5% выпускников академии пошли работать по назначению.

Также он отметил, что должность председателя наблюдательного совета, как и должности членов наблюдательного совета, не предусматривает получения зарплаты. По его словам, главная цель этого органа – обеспечить публичность деятельности Академии.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО указом от 4 ноября назначил заместителя главы Секретариата Президента Романа БЕССМЕРТНОГО председателем Наблюдательного совета Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Также Президент поручил председателю Наблюдательного совета внести на протяжении месяца в установленном порядке предложения относительно персонального состава совета.