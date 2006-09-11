Костенко считает неконкурентным проект новой правой партии
Эта ниша уже занята УНП
Лидер Украинской народной партии Юрий КОСТЕНКО считает не конкурентоспособным новый политический проект, создание которого инициируют некоторые народные депутаты из блока “Наша Украина”.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.
Лидер УНП допускает, что такой проект может быть создан, однако, по его мнению, на следующих парламентских выборах люди поддержат «не новые проекты, а идеологические партии и их программы”.
Ю.КОСТЕНКО выразил уверенность, что на последних выборах украинцы голосовали за политических лидеров, вместо этого в будущем преимущество будут отдавать политическим партиям. “Люди будут смотреть на программы, а не на вождей”, – считает он.
По словам лидера УНП, новый политический проект может быть создан, однако он не будет полноценной партией, поскольку для ее формирования нужны десятилетия.
Ю.КОСТЕНКО напомнил, что сейчас УНП находится в оппозиции к нынешним парламенту и правительству. “Нам комфортнее говорить с людьми с таких позиций”, – сказал он.
Лидер партии убежден, что в случае формирования нового политического объединения, оно не сможет конкурировать с УНП как с “четкой идеологической партией”.
Как писала 1 сентября газета «Коммерсант-Украина», бывший премьер-министр Юрий ЕХАНУРОВ и первый заместитель главы Секретариата Президента Иван ВАСЮНИК инициируют создание в Украине новой политической партии праволиберальной или либерально-консервативной идеологической направленности. Как писала газета, «к созданию новой партии причастны также народный депутат Николай КАТЕРИНЧУК, лидер «Христианско-демократического союза» Владимир СТРЕТОВИЧ и бывший вице-премьер Вячеслав КИРИЛЕНКО. Все они подтвердили информацию о том, что подобные проекты обсуждаются». По информации источника в блоке «Наша Украина», также ведутся разговоры с Юрием ЛУЦЕНКО и Виталием КЛИЧКО.