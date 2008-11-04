Обама проголосовал с использованием оптического сканера (фото)

Кандидат в президенты США сенатор-демократ Барак Обама проголосовал во вторник на избирательном участке, открытом в спортивном зале одной из начальных школ в Чикаго неподалеку от его дома. Об этом сообщает РИА Новости.

Обама прибыл на избирательный участок с супругой Мишель и дочерьми 10-летней Малией Энн и 7-летней Наташей.

Заполнение бюллетеней заняло у Обамы и его супруги около 10 минут, после чего кандидат в президенты США собственноручно пропустил заполненный бюллетень через большой настольный оптический сканер, получив затем бумажный билет, подтверждающий, что он проголосовал на президентских выборах. Два года назад власти Чикаго потратили более 25 миллионов долларов для закупки 5,6 тысячи оптических сканеров для избирательных участков, позволяющих вводить данные с бюллетеня в компьютер для ускорения и упрощения его обработки. Приветствовав и пожав руки группе других избирателей, Обама покинул избирательный участок, проведя на нем в общей сложности около 15 минут. По данным избирательного штаба Обамы, после голосования кандидат планирует направиться в Индианаполис (штат Индиана) для еще одной встречи с избирателями, после чего он снова вернется в Чикаго, где в своем доме будет ждать подсчета голосов.