Дело Мосийчука: ГПУ готовит новый эпизод против нардепа

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обещает в ближайшее время направить в парламент еще одно представление о предоставлении разрешения на привлечение нардепа Игоря Мосийчука к уголовной ответственности по новому эпизоду.

Об этом Луценко заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Но у нас есть еще один небольшой эпизод, и если мы получим доказательства, что есть повод для вручения подозрения, мы подадим в Верховную Раду представление, чтобы потом еще раз его не подавать», – сказал Луценко.

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При этом, генпрокурор напомнил, что ранее судами было признано несоблюдение процедуры предоставления парламентом согласия на привлечение Мосийчука к уголовной ответственности и лишь недавно дело было возвращено из суда в Генпрокуратуру.

При этом он не уточнил, о каком втором эпизоде якобы совершения Мосийчуком преступления идет речь.

Справка УНИАН. 17 сентября 2015 года Верховная Рада по представлению ГПУ дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции. В тот день в парламенте было продемонстрировано видео с участием якобы Мосийчука, снятое скрытой камерой. На нем речь шла о возможности решения бизнес-вопросов за деньги. Через некоторое время депутата задержали в здании парламента.

18 сентября Печерский суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей, срок действия которого закончился 15 ноября.

Высший админсуд Украины 17 ноября удовлетворил иск Мосийчука к ВР о признании незаконным и отмене постановления парламента о предоставлении согласия на привлечение его к уголовной ответственности, задержание и арест.

ВР обжаловала в Верховном суде решение Высшего админсуда относительно Мосийчука.

10 мая Мосийчук заявил, что Верховный суд подтвердил незаконность постановления Верховной Рады о его задержании и аресте.