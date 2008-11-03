Балога видит один выход – возвращение к сильной президентской власти

Глава секретариата президента Виктор Балога убежден, что единственным выходом из нынешней ситуации является возврат к президентско-парламентской республике с сильной президентской властью.

Такое мнение он выразил в своей статье "Новая возможность изменений".

"Для системных экономических преобразований необходима политическая перезагрузка. Досрочные парламентские выборы - инструмент для достижения этой цели, оптимальный демократический путь к ней", - убежден Балога.

"Нынешняя абсурдная ситуация не может быть законсервирована, поскольку это не создает никакого нового качества - ни политического, ни экономического", - добавил глава секретариата.

Балога подчеркнул, что "выборы - инструмент, а не самоцель". "Есть и альтернатива - формирование новой парламентской коалиции. Если такая возможность существует, то, пожалуйста, уважаемые народные депутаты, воспользуйтесь ею", - предложил он.

"Если же ее нет, то надо действовать так, как записано в Конституции. А потому, после распада коалиции полномочия должны сложить и глава Верховной Рады, и премьер-министр", - отметил Балога.

"Дальше должны состояться выборы и формирование нового большинства и Кабинета министров. По крайней мере, это честный и ответственный подход", - добавил он.

По словам Балоги, "парламентская республика в нынешних реалиях генерирует хаос и подрывает стабильность".

"Единственный выход - это возврат к президентско-парламентской республике, с сильной президентской властью, с четким определением полномочий исполнительной и законодательной ветвей", - предложил глава секретариата.

"По моему твердому убеждению, в условиях экономического кризиса и хаоса управления лишь президент может быть гарантом стабильности и незаангажированным координатором всех политических и общественных процессов в государстве", - добавил он.

Украинская правда