Гройсман на текущей неделе совершит рабочий визит во Францию

Как сообщили в пресс-службе правительства, поездка состоится 27-28 октября.

«В ходе визита запланированы встречи с премьер-министром Франции М.Вальсом, министром экономики и финансов Н.Сапеном, председателем Сената - Же.Ларше, - сообщили в пресс-службе. - Также Гройсман примет участие во французско-украинском деловом форуме и встретится с руководителями ведущих французских компаний».

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Как сообщал УНИАН, деловой форум во Франции является продолжением встреч украинской власти с мировыми деловыми кругами в рамках популяризации возможностей нашей страны и привлечения прямых иностранных инвестиций в экономику Украины. Деловые форумы уже прошли в США, Канаде, Германии, Нидерландах.