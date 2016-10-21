В НАПК решили обнародовать повестку дня заседаний, а также протоколы и принятые решения

20:49, 21 октября 2016
Политика
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции приняло решение об открытости и прозрачности проведения заседаний.

УНИАН

Как сообщила пресс-служба НАПК, соответствующие изменения внесены в регламент, который устанавливает порядок объявления о заседании членов агентства, содержит положения об аккредитации представителей средств массовой информации и определяет сроки обнародования на официальном сайте.

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Отныне проекты решений, включенные в проект повестки дня заседания НАПК, будут размещаться на официальном сайте. Также предусмотрено, что протоколы заседаний и принятые решения будут обнародованы не позднее 2 рабочих дней.

Кроме этого, на заседания НАПК будут приглашаться представители СМИ. Анонсы для аккредитации будут публиковаться на официальном сайте и в официальных аккаунтах социальных сетей.

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