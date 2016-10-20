Туск и Юнкер заверили Порошенко, что делают все возможное для отмены виз

Президент Украины Петр Порошенко во время саммита Европейской народной партии обсудил с президентом Совета Европы Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером необходимости продления санкций против РФ до восстановления суверенитета Украины, предоставлении безвизового режима для украинцев и ускорения ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, Порошенко проинформировал о вчерашней встрече "нормандской четверки", которая состоялась в Берлине.

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Собеседники в очередной раз подтвердили важность сохранения санкций против России до восстановления территориальной целостности Украины.

Порошенко и Туск также скоординировали позиции накануне саммита Европейского Совета, который состоится 20-21 октября, где будет обсуждаться стратегия Европейского Союза в отношении РФ.

Отдельное внимание во время встреч было уделено ускорению ратификации Нидерландами Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Во время переговоров и Юнкер и Туск заверили Порошенко, что делают все для ускорения введения безвизового режима для граждан Украины.

Также на встречах глава Украинского государства, президент Европейского Совета и президент Еврокомиссии обсудили повестку дня саммита Украина-ЕС, который состоится 24 ноября в Брюсселе.