Украинский МИД предупреждает Россию: нас трудно запугать

В Министерстве иностранных дел считают, что обвинение России в адрес Украины в якобы незаконных поставках оружия в Грузию является попыткой оправдать российскую агрессию на Кавказе, переведя вину на другую страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил директор Департамента контроля над вооружением и военно-технического сотрудничества МИД Украины Александр НИКОНЕНКО.

«Как нам кажется, …тональность (заявлений России – УНИАН) преследует цель оправдать свою агрессию на Северном Кавказе», - сказал он.

По словам А.НИКОНЕНКО, Украина в вопросах по поставкам оружия действует исключительно в рамках международных договоренностей.

В то же время заявления со стороны отдельных российских деятелей, как заметил А.НИКОНЕНКО, «можно оценить как попытку выставить Украину виновником ее (России) действий (на Кавказе)».

Именно поэтому, по его убеждению, российская сторона вместо урегулирования ситуации пытается действовать путем обвинений. При этом А.НИКОНЕНКО заметил, что, по его мнению, еще рано ставить точку в конфликтной ситуации, сложившейся на Северном Кавказе, поскольку «сам факт агрессии в ХХІ столетии в Европе не может быть забыт».

Отвечая на вопрос о том, каким образом Украина будет доказывать свою непричастность к кавказскому конфликту, А.НИКОНЕНКО высказал мнение, что наша страна будет принимать участие в работе международных организаций по выяснении виновников этого конфликта, в том числе с ОБСЕ.

На вопрос, не содержат ли обвинения России в адрес Украины в якобы незаконных поставках оружия Грузии элемент запугивания, А.НИКОНЕНКО ответил: «Нас трудно запугать. Потому что Украина является членом международного сообщества, и мы опираемся на этот потенциал безопасности и потенциал, так сказать, здравого смысла, который преобладает в международной политике».

Кроме того, добавил А.НИКОНЕНКО, Украина и ее население имеют немалый опыт закаленности в решении сложных вопросов.

В то же время он выразил надежду, что и в этом вопросе обе стороны будут опираться на элементы здравого смысла.

Как сообщал УНИАН, 2 октября премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что украинский политик, который принимал решение о поставках оружия и военной техники в Грузию, является преступником. «Поставки вооружений - это еще можно понять, это коммерческое дело. Но когда люди и боевые комплексы используются для убийства солдат в зоне конфликта, в данном случае - российских солдат, - это для нас сигнал, и сигнал очень серьезный", - заявил В.ПУТИН. Он подчеркнул, что "Россию больше всего тревожит то, что эта техника могла быть поставлена уже в ходе боевых действий и управлялась специалистами из Украины. Если это подтвердится - это и есть преступление". "Если мы найдем подтверждение этому, то мы соответствующим образом будем выстраивать свои контакты с теми людьми, которые это сделали", - сказал В.ПУТИН.

28 октября Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что Россия будет учитывать в своей политике, в частности в сфере военно-технического сотрудничества, действия стран, которые обеспечивали Грузию оружием, и которые поддержали Михаила СААКАШВИЛИ в августе.

В свою очередь, Специальная межведомственная рабочая группа с участием представителей руководства соответствующих органов исполнительной власти, спецслужб, при Аппарате Совета национальной безопасности и обороны Украины, которая провела глубокий и всесторонний анализ всех аспектов военно-технического сотрудничества с Грузией, заявила, что все военно-техническое сотрудничество с Грузией Украина проводила в полном соответствии с нормами международных режимов экспортного контроля и национального законодательства.