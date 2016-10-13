В ООН выбрали нового генсека

Об утверждении Гутерриша следующим генсекретарем путем акламации (принятия резолюции) объявил председатель 71-й сессии Генассамблеи ООН Питер Томсон.

Как сообщал УНИАН, Гутерриш родился в 1949 году в Лиссабоне. Он изучал инженерное дело и физику в Высшем техническом институте, а также работал преподавателем в вузе. В 1974 году Гутерриш вступил в Социалистическую партию. В 1995 году, через три года после избрания на должность генерального секретаря социалистов, он стал премьер-министром Португалии. С июня 2005 года по декабрь 2015 года занимал должность верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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Его предшественник Пан Ги Мун из Южной Кореи является восьмым генеральным секретарем ООН.

Пан Ги Мун сменил на этом посту Кофи Аннана из Ганы. До Кофи Аннана этот пост занимали: Бутрос Бутрос-Гали (1992-1996), Хавьер Перес де Куэльяр (1982-1991), Курт Вальдхайм (1972-1981), У Тан (1961-1971), Даг Хаммаршельд (1953-1961) и Трюгве Ли (1946-1952). За всю историю ООН Секретариат возглавляли три представителя Западной Европы, два представителя от Африки и от Азии и один - от Латинской Америки.