Посол США заявляет, что его пытаются дискредитировать интернет-мошенники

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Посол Украины в США - публичная личность, привлекающая внимание. Организованная группа пытается это использовать в очевидно грязных целях. От моего имени с фейкового аккаунта в Facebook Messenger контактируют с рядом американцев, в частности с предложением трудоустройства", - рассказал он.

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По словам дипломата, цель таких действий ему "до конца не ясна".

"Очевидно, что это мошенничество. Возможно, это только промежуточная стадия акции по дискредитации посла или посольства Украины в США. Прошу внимательно проверять с кем вы общаетесь в FB", - написал он.

Чалый подчеркнул, что у него нет больше никаких аккаунтов вообще нигде.