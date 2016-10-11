Визовый шум

Украина – уникальная страна. У нас могут заболтать любую тему, будь то вопрос внешней политики или даже государственной безопасности. Умные и не очень люди с сосредоточенными лицами могут часам дискутировать в ходе политических ток-шоу, изобличая «зраду» и прославляя «перемогу» в прямом эфире, причем часто не совсем понятно, кто – «патриот», а кто – «агент Кремля».

Недавно в украинский политический дискурс был в очередной раз вброшен вопрос введения виз для граждан РФ. Поводом для этого стал арест корреспондента Укринформа Романа Сущенко и заключение его в СИЗО «Лефортово». В ходе горячих дискуссий начали даже забалтывать первопричину и забывать о выработки конкретных шагов для освобождения журналиста.

Аргументов много, и все они имеют право на жизнь. Кто-то кричит, что у государства Украина нет денег для организации необходимой инфраструктуры и расширения консульств. Причем, умалчивают, что выдача виз – очень доходное дело для любой страны. Виза в Украину для граждан стран с визовым режимом стоит до 85 долл., а если идет речь о срочной многоразовой визе – стоимость составляет уже 200 долларов! Действительно, консульский отдел при посольстве Украины в Москве ежемесячно направляет сотни тысяч долларов в бюджет Украины. Это – визовые сборы и оплата консульских услуг. В рабочее время возле входа в консульство Украины всегда стоит очередь. А, если введут визы для россиян, она увеличится многократно и это потребует расширение штата, поиск нового помещения и решения массы других организационных вопросов. Предварительные расчеты (правда, непонятно, как и кем сделанные) говорят, что инвестиции будут больше возможных финансовых выгод.

Виза в Украину для граждан стран с визовым режимом стоит до 85 долл., а если идет речь о срочной многоразовой визе – стоимость составляет уже 200 долларов

Некоторые особо патриотичные украинские политики переживают за граждан России, которым будет сложнее приехать в Украину к своим родственникам. Тут же можно услышать, что все россияне, в том числе бабушки и дедушки – потенциальные боевики и террористы. Кто-то уверяет, что на такой шаг идти уже поздно, и надо было это делать два года назад. Наверно, для того, чтобы не дать визы на въезд российским танкистам, ушедших в отпуск и отправившихся захватывать украинский город Дебальцево. Эту категории визы точно бы остановили.

Традиционно более прагматичны заявления от исполнительной ветви власти. В МИД Украины пытаются проанализировать последствия и просчитать, что будет, если на зеркальные меры пойдут в РФ. Говорят, что миллионам гражданам Украины сразу предложат гражданство РФ и, тем самым, страна потеряет значительное количество трудоспособного населения. При этом никто точно не называет количество граждан Украины, находящихся на территории РФ. Это действительно достаточно сложно сделать с учетом оккупации когда-то густонаселённых Донбасса и Крыма.

До войны, по данным уже расформированной ФМС России, на российской территории постоянно находилось около полутора миллионов украинцев. Далеко не все они были заробитчанами. В разгар боевых действий на Донбассе российской стороной заявлялось уже о 2,5 миллионах украинцев, из которых миллион составляли исключительно беженцы. Часть из этого миллиона окончательно осела в РФ, получила или получает российские паспорта, а часть вернулась домой из-за «радушного» приема.

К слову, Кремль, чтобы продемонстрировать свою «непричастность» к войне на Донбассе, не факт, что пойдет на ответные меры, введи Украина визовый режим для россиян. Ведь после начала боевых действий граждане РФ могут легально приезжать в Украину исключительно по загранпаспортам, в то время как граждане Украины по-прежнему – «из гуманитарных соображений» - имеют возможность пересекать границу с РФ по паспортам внутренним.

Никто точно не называет количество граждан Украины, находящихся на территории РФ

На ужесточение правил пошла именно Украина, но ответных мер – не последовало. Не факт, что они случатся и в вопросе виз. Руководители РФ часто любят заявлять, как они «любят» граждан Украины, а в визовом вопросе это можно продемонстрировать без каких-либо затрат.

В разгар боевых действий на Донбассе российской стороной заявлялось уже о 2,5 миллионах украинцев, из которых миллион составляли исключительно беженцы

Визы никогда не могут пойти на пользу простому человеку, ведь свобода передвижения – одна из главных ценностей. Здорово, когда обладатель паспорта с тризубом на обложке может беспрепятственно поехать и на Запад, и на Восток. Каждый гражданин Украины должен самостоятельно иметь возможность решать, ехать ему в Россию или нет – с учетом имеющихся рисков. И войны.

В вопросе введения виз с Россией не может быть однозначных плюсов или минусов, но вряд ли это как-то повлияет на безопасность, когда 400 километров общей границы контролируются исключительно Россией. Тем более, у органов власти Украины и так есть все необходимые инструменты для ограничения права на въезд для граждан иностранных государств. Если, конечно, они не пересекают границу в составе воинских подразделений. Тогда их паспорта проверять проблематично.

Визы никогда не могут пойти на пользу простому человеку, ведь свобода передвижения – одна из главных ценностей

Визы – это исключительно политическое решение, и оно может быть принято на уровне президента и правительства. Этому вопросу – не место в балагане Верховной Рады. И, если его начали обсуждать в стенах парламента, то это очень смахивает на желание заболтать вопрос, отвлечь публику от чего-то действительно важного. А новое «статус-кво» после оккупации Крыма и Донбасса и так привело к тому, что Украина и Россия окончательно идут в разные стороны, и будут жить отдельно.

Роман Цимбалюк, Москва