ЕС осудил арест в России журналиста Сущенко, его необходимо освободить - посол

Как передает корреспондент УНИАН, об этом посол сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Мы осудили арест этого журналиста, и мы считаем, что его очевидно необходимо освободить», - подчеркнул Мингарелли.

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Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну». Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».

Суд в Москве постановил арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко будут проходить в закрытом режиме.