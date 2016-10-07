Суд разрешил проводить спецрасследования против руководства ВМФ России

Как сообщает Управление связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, 6 и 7 октября 2016 года следственным судьей Печерского районного суда Киева удовлетворено очередное ходатайство Главной военной прокуратуры и дано разрешение на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению Федотенкова и Острикова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

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«Досудебным расследованием установлено, что Федотенков и Остриков в феврале-марте 2014 года, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, склоняли военнослужащих Вооруженных сил Украины к совершению государственной измены и способствовали ведению агрессивной войны против Украины», - сообщили в ГПУ.

Подозреваемые объявлены в государственный розыск, следователями-судьями дано разрешение на их задержание и доставку в суд для рассмотрения ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.

После проведения необходимых следственных и других процессуальных действий обвинительные акты в отношении указанных лиц будут переданы в суд для проведения специального судебного производства (заочное осуждение).

За совершение инкриминируемых указанным лицам преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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Как сообщал УНИАН, 8 августа ГПУ сообщила о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины и общественной безопасности, мира и международного правопорядка 18 представителям российской власти и руководства вооруженных сил РФ.

Всего в перечне воинских должностных лиц командного состава вооруженных сил и представителей власти Российской Федерации, которые Главной военной прокуратурой уведомлены о подозрении, 20 человек.