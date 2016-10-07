Тимошенко и Путин пытаются разрушить Украину изнутри - депутат

Об этом заявил народный депутат фракции "Народный фронт" Олег Медуница на брифинге в Верховной Раде.

"Вчера мы услышали заявление Юлии Тимошенко о том, что ситуация, которую мы поднимаем, ситуация вокруг телеканала "Интер", который является фактически рупором Кремля в Украине, по ее версии является якобы наступлением на свободу слова", - сказал народный депутат.

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"Довольно странно слышать такую информацию, потому что когда-то во времена своего премьерства она говорила, что "Интер" является враждебным московским каналом. Теперь она его защищает, как защищала олигарха Александра Онищенко, который сбежал в Лондон", - подчеркнул Медуница.

Представитель "Народного фронта" призвал не верить политикам, которые используют путинско-кремлевские рупоры, чтобы подорвать безопасность и стабильность Украины.

"Сейчас вся политика и "Батькивщины", и самой Юлии Тимошенко направлена на подрыв стабильности, роспуск Верховной Рады и досрочные парламентские выборы. Это именно то, чего добивается Путин, который не смог победить нас военным способом, поэтому пытается изнутри разложить Украину", - резюмировал Олег Медуница.