Лавринович позвал руководителей фракций в кабинет Яценюка

В работе Верховной Рады Украины объявлен перерыв до 11.00.

Как передает корреспондент УНИАН, первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ открыл утреннее заседание.

По его словам, перерыв объявлен из-за того, что повестка дня работы ВР на сегодняшний день «еще до конца не сформирована. Вы видите ситуацию, в которой принятие ни одного жизненно важного для страны вопроса невозможно, а фракция БЮТ в зале блокирует работу парламента».

Первый вице-спикер пригласил руководителей парламентских фракций через 15 минут собраться в кабинете председателя ВР.

А.ЛАВРИНОВИЧ зашел в сессионный зал через вход для народных депутатов, поскольку двери в президиум заблокированы.

Перерыв он объявлял с трибуны парламента, которая была заблокирована членами фракции БЮТ.