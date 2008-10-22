Во сколько обойдется политсилам нынешняя избирательная кампания

Нынешняя избирательная кампания в Верховную Раду будет для политических сил самой дешевой за последние годы. Такую оценку в интервью « Немецкой волне » озвучил Тарас Березовец, директор PR-группы «Политтех». Сокращение расходов на выборы эксперт объясняет непростым положением олигархов учитывая финансовый кризис, а также сбережением средств на будущие президентские выборы.

Внеочередные парламентские выборы будут стоить политическим силам 150-180 миллионов долларов, отмечает Тарас Березовец. Это в четыре раза меньше, чем президентские выборы 2004 года и в полтора раза дешевле чем прошлогодняя кампания. По словам эксперта, на нынешних выборах существенно уменьшилась и стоимость проходного места в избирательных списках: «Речь шла о цифрах от 2 до 7 миллионов долларов, на этих выборах количество мест и баланс сил не изменится, однако стоимость места существенно упадет, так как экономический кризис не дает возможности основным депутатам и спонсорам выполнять финансовые обязательства». По оценкам политтехнологов, до 80% расходов придется на политические силы, представленные в настоящее время в парламенте. Остальные – деньги под новые проекты. По информации Березовца, сейчас более чем три четверти рекламных щитов страны уже зарезервировано под политическую рекламу, однако она появится лишь тогда, когда будет дан старт предвыборной агитации. «Крупнейшие политические силы ПР, НУНС, БЮТ уже зарезервировали места по всем областям. Ситуация не определена лишь в Киеве, так как известно, что большое влияние на формирование рекламных площадей имеет городская мэрия, а блок Леонида Черновецкого сам претендует на то, чтобы стать участником гонки», - отмечает политтехнолог.