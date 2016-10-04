Чешский премьер хочет ускорить выдачу рабочих виз украинцам

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Мы должны искать возможности, чтобы найти рабочих за рубежом. Сейчас актуально, чтобы мы в ноябре собрались вместе с работодателями и нашли решение для украинцев и выдачи им рабочих виз", – подчеркнул Соботка.

В то же время председатель Союза Ярослав Ганак заявил, что чешская промышленность нуждается, прежде всего, в квалифицированных работниках в технических областях.

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"Нужно действовать быстро, потому что ряд фирм уже не может выполнять свои заказы. Если мы не можем найти работников дома, то приходится их искать за границей. Нам нужны тысячи украинцев, а рынок труда этим не занимается, – говорит Ганак.

По его словам, чешская промышленность нуждается, прежде всего, в квалифицированных работниках в технических отраслях. При этом, как сообщают чешские СМИ, глава чешского правительства добавил, что принадлежит к тем политикам, которые являются сторонниками поисков рабочей силы в странах, культурой и традициями близким к Чехии.