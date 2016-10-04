Рада снова не приняла повестку дня сессии

Как передает корреспондент УНИАН, за недельную повестку после нескольких неудачных попыток проголосовали 233 народных депутата из 359, зарегистрированных в сессионном зале.

Было также поддержано предложение включить к рассмотрению на текущей неделе проект постановления об обращении Верховной Рады к Кабинету министров и органам местного самоуправления по осуществлению контроля за состоянием правопорядка в государстве и в соответствующих территориальных громадах (№ 5198).

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Согласно проекту постановления № 5060, ряд законопроектов снимается с рассмотрения как утратившие актуальность и предлагаются на отклонение по другим основаниям; часть законопроектов возвращается субъектам права законодательной инициативы как требующие доработки; часть предполагается считать отозванными инициаторами их внесения.

В то же время в проекте постановления среди вопросов, подготовленных к рассмотрению на пленарных заседаниях, есть президентские законопроекты о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины и судей (№ 1776) и о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти (№ 2217а).

Еще ряд законопроектов значатся как такие, которые поручается подготовить и доработать для рассмотрения на сессии.