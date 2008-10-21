Наша Украина официально заявила, что с Единым Центром на выборы не пойдет

15:34, 21 октября 2008
Политика
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Решение президиума политсовета

Сегодня президиум партии «Народный Союз «Наша Украина»  на своем заседании принял решение считать целесообразным участие партии  в выборах в Верховную Раду самостоятельно или в составе избирательного Блока Виктора Ющенко «Наша Украина», сообщает официальное интернет-представительство народного союза Наша Украина.

Президиум также одобрил решение считать невозможным участие политической партии «Наша Украина» в общем избирательном блоке с партией «Единственный Центр».

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