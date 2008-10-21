Наша Украина официально заявила, что с Единым Центром на выборы не пойдет

Сегодня президиум партии «Народный Союз «Наша Украина» на своем заседании принял решение считать целесообразным участие партии в выборах в Верховную Раду самостоятельно или в составе избирательного Блока Виктора Ющенко «Наша Украина», сообщает официальное интернет-представительство народного союза Наша Украина.

Президиум также одобрил решение считать невозможным участие политической партии «Наша Украина» в общем избирательном блоке с партией «Единственный Центр».