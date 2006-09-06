Министры Януковича хотят быть министрами пожизненно

Министерство труда и социальной политики инициирует закрепление пожизненного звания министров за членами правительств.

Об этом говорится в рассмотренном сегодня на заседании правительства проекте закона “О Кабинете Министров Украины”, текст которого имеет УНИАН.

“Звание члена Кабинета Министров Украины с указанием срока пребывания на этом посту сохраняется за ним пожизненно, за исключением увольнения в соответствии с частью третьей статьи 48 данного Закона (предусматривает увольнения за коррупционные деяния и нарушение требований добропорядочного поведения – УНИАН)”, - отмечается в документе.

При этом Минтруда инициирует сохранение за бывшими членами правительств права на такую же пенсию, как и для членов правительства, ушедших на пенсию с должности министра.

В соответствии со статьей 60, предложенной Минтруда, при достижении установленного законодательством пенсионного возраста, а также в случае признания инвалидом І или ІІ группы или при наличии страхового стажа (25 лет для мужчин и 20 лет для женщин), члену Кабинета Министров Украины назначается пенсия в размере 70% месячной заработной оплаты. За каждый полный год работы свыше 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин пенсия по возрасту и пенсия по инвалидности увеличивается на один процент, но не более чем до 80% (включительно) месячной заработной оплаты.

В случае изменения размера заработной платы работающим членам Кабинета Министров Украины соответственно осуществляется пересчет ранее назначенных пенсий.

При этом та часть пенсии, которая не превышает размера пенсии из солидарной системы, назначенной в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", выплачивается за счет средств Пенсионного фонда Украины. Остальные выплачиваются за счет государственного бюджета.

Кроме того, по предложению Минтруда, в случае выхода на пенсию члену Кабинета Министров Украины выплачивается денежная помощь в размере 12 месячных должностных окладов работающего члена правительства за счет бюджетных назначений на обеспечение деятельности Кабинета Министров Украины.

Пункт 9 статьи 60 предусматривает, что ее действие распространяется на пенсионеров из числа бывших членов правительства.