Лавринович не видит никаких проблем - Рада может собираться
17:38, 20 октября 2008Политика
923
...завтра в пленарном режиме
Верховная Рада Украины завтра, 21 октября, продолжит свою работу в пленарном режиме.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.
При этом он подчеркнул, что для возобновления пленарных заседаний не нужно приостанавливать действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.
«Верховная Рада работает до момента принесения присяги новоизбранным составом, поэтому у нас никаких проблем нет», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter