Лавринович не видит никаких проблем - Рада может собираться

Верховная Рада Украины завтра, 21 октября, продолжит свою работу в пленарном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сообщил первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ.

При этом он подчеркнул, что для возобновления пленарных заседаний не нужно приостанавливать действие указа Президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.

«Верховная Рада работает до момента принесения присяги новоизбранным составом, поэтому у нас никаких проблем нет», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.