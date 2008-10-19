Янукович уже видит себя на месте Тимошенко

Лидер Партии регионов Виктор Янукович рассчитывает занять кресло премьер-министра после досрочных парламентских выборов.

"Мы рассчитываем на то, что это так произойдет", - ответил он в интервью телеканала "Интер" на вопрос о своих планах опять стать премьером после выборов.

"Мы ставим для себя цель как профессионалы принимать активнейшее участие в перестройке страны", - прибавил Янукович.

В то же время на вопрос, проводит ли Партия регионов переговоры с другими политическими силами относительно объединения в будущем парламенте, ее лидер ответил: "Мы никогда не проводили такой работы и сейчас не будем проводить".

В то же время, в интервью каналу ICTV, показанному в воскресенье, Янукович сообщил о переговорах относительно объединения с несколькими политическими силами. "Мы ведем переговоры с несколькими партиями, которые осознают, что политическая перспектива будет за большими партиями. И процесс объединения идет. Скорее всего, мы будем в ближайшее время иметь результат", - сказал он.

Янукович отметил, что в списке ПР на досрочных выборах, как и на каждых выборах, будут новые лица.

В то же время, по его словам, партия не собирается "очень сильно чистить ряды ныше действующих депутатов". "Скорее всего, если кто-то и будет выбывать, этот процесс будет естественным, и больше по собственному желанию. А возможно, будет необходимость кому-то помочь", - допустил Янукович.

В интервью "Интеру" он также не исключил возможности сотрудничества в будущем парламенте с БЮТ или "Нашей Украиной". "Мы всегда будем смотреть в будущее. Мы никогда не будем ставить интересы партии выше общенациональных", - ответил лидер ПР на вопрос о возможности такого сотрудничества.

Украинская правда