Сегодня состоится заседание СНБО – источник
15:53, 28 сентября 2016Политика
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Сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Подробности сегодняшнего заседания неизвестны. Фотоиллюстрация / УНИАН
Об этом УНИАН сообщил информированный источник.
«Сегодня вечером планируется провести заседание СНБО», - отметил собеседник агентства.
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В то же время он не уточнил никаких подробностей, касающихся сегодняшнего заседания.
Как сообщал УНИАН, на заседании правительства 27 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин намерен внести в Верховную Раду законопроект об изменениях в госбюджет-2016 для увеличения финансирования силовых ведомств уже на следующей неделе, однако до внесения в парламент этот законопроект должен одобрить СНБО.
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