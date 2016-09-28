Сегодня состоится заседание СНБО – источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

«Сегодня вечером планируется провести заседание СНБО», - отметил собеседник агентства.

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В то же время он не уточнил никаких подробностей, касающихся сегодняшнего заседания.

Как сообщал УНИАН, на заседании правительства 27 сентября премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что Кабмин намерен внести в Верховную Раду законопроект об изменениях в госбюджет-2016 для увеличения финансирования силовых ведомств уже на следующей неделе, однако до внесения в парламент этот законопроект должен одобрить СНБО.