Выборов досрочных в ВР не будет - Писаренко

Апелляционный административный суд Киева перенес на 13 октября рассмотрение жалобы Секретариата Президента Украины на решение Окружного административного суда столицы, который удовлетворил иск БЮТ и остановил исполнение действия указа Президента о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после завершения заседания заявил представитель интересов Секретариата Президента в суде Руслан КИРИЛЮК.

По его словам, коллегия судей Апелляционного административного суда Киева вынесла соответствующее постановление по ходатайству представителей БЮТ, которые требовали истребовать из Окружного админсуда оригиналы материалов дела и решения.

Вместе с тем, В.КИРИЛЮК отметил, что, в соответствии с действующими нормативными актами суд имеет право рассмотреть жалобу и на основании копий решений.

В то же время, характеризуя постановление Окружного административного суда, В.КИРИЛЮК назвал его «откровенно незаконным», высказав мнение, что «это - классический случай рейдерства».

Он убежден в том, что своими действиями БЮТ пытается всячески оттянуть рассмотрение дела.

Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения жалобы (на это отведено 5 дней в соответствии с действующим законодательством), В.КИРИЛЮК сказал: «В связи с тем, что начался избирательный процесс, суды работают круглосуточно».

В свою очередь, в интервью журналистам представитель интересов в суде от БЮТ, народный депутат Валерий ПИСАРЕНКО отметил, что политическая сила, которую он представляет, продолжает настаивать на том, что указ Президента о назначении досрочных выборов в ВР является противоправным.

Он отметил: «Выборов досрочных в ВР не будет. Более того, мы не дадим запугивать судей уголовными делами, судей, которые хотят жить в стране по закону».

Как ожидается, 13 октября суд должен продолжить заседание в 16.00.