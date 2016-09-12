СМИ выяснили, кто заплатил судье Чаусу взятку в $150 тысяч

Об этом свидетельствуют данные Реестра судебных решений, сообщает издание Наші гроші.

Обвиняемой по делу является Светлана Сасевич. Это 74-летняя женщина из г.Боярка в Киевской области. 9 августа судья Чаус признал ее виновной по ст. ч. 1 ст. 311, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 321, ч. 4 ст. 321, ч. 1 ст. 307 УК Украины. В судебном постановлении сообщается, что в 2013 году Сасевич покупала и продавала димедрол, трамадол, зопиклон, псевдоэфедрин.

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Сасевич судили по статьям относительно незаконного приобретения, хранения и сбыта ядовитых, сильнодействующих, наркотических веществ. По этим статьям возможно наказание до 10-12 лет лишения свободы.

Но судья Чаус применил ст.69 УК, которая предусматривает более мягкое наказание, чем предусмотрено законом. Следовательно Сасевич приговорили к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества, одновременно освободив ее от отбывания наказания с испытательным сроком на один год и шесть месяцев. Текст приговора в реестре до сих пор не опубликован. Известно, что на него подана апелляция.

В представлении в Верховную раду о согласии на задержание Чауса указано, что производство против судьи открыто еще в марте 2016 г. Это произошло по заявлению дочери обвиняемой – Дианы Полищук. Она сообщила, что судья требует у ее матери $100 тыс. Позже сумму взятки увеличили.

Детективы утверждают, что 9 августа перед вынесением приговора судья Чаус получил $150 тыс наличными. Он разделил деньги на две части: $80 тыс скрыл в двухлитровой банке в районе озера Малиновка и Садового общества «Приозерное», остальные $70 тыс оставил в автомобиле.

11 августа судье Чаусу сообщили о подозрении. Сразу арестовать судью не удалось из-за судейского иммунитета. Только 6 сентября Верховная рада проголосовала за арест Чауса. Однако в тот же день стало известно, что Чаус убежал. Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что Чаус находится в оккупированном Крыму.

По информации СМИ, Чаус спрятал деньги на месте своей будущей дачи.

Мать пропавшего судьи утверждает, что он не виноват и никогда не имел много денег, она ежемесячно отдавала ему половину своей пенсии, а жил судья в полученной от государства квартире.

Как сообщал УНИАН, анонимные источники в САП рассказали журналистам, что Чаус выехал из Украины в Беларусь с чужим паспортом, а уже потом попал в оккупированный Крым.