Кучма уже слышать не может болтовню противников «латифундизма»

Мировой продовольственный кризис дает шанс на динамическое развитие украинского агропромышленного комплекса.

Такое убеждение высказал бывший президент Украины Леонид КУЧМА в своей статье «Или нам ничто не угрожает? Из политического дневника” в газете “Зеркало недели” . Для этого, по его мнению, необходимо разрешить приватизацию сельхозугодий, а также изменить схему дотирования села.

«У нас есть шанс с большой выгодой воспользоваться историческим случаем», - уверен Л.КУЧМА.

При этом он выступил с резкой критикой существующей практики поддержки агропромышленного комплекса.

«Воспроизводится сугубо советская модель поддержки АПК. Селу просто дают деньги. Без системных реформ это – как мертвому припарка, - заявил экс-президент. - Мы это уже проходили. Колхозы-совхозы сидели на голодном пайке, да и то, что получали, превращалось там, грубо говоря, в навоз, не доходивший до полей».

По мнению Л.КУЧМЫ, для эффективного развития агропромышленного комплекса необходимо передать сельскохозяйственные угодья в частную собственность.

«Уже не могу слышать болтовню наших противников «латифундизма», - отметил он. - Ну почему, спрашивается, концентрация земельных участков в руках эффективного собственника — это плохо? Разве аренда земли, которая нынче преобладает, лучше? Кто будет вкладывать серьезные деньги не в свою землю?»

Кроме того, по мнению экс-президента, украинское село нуждается в бюджетном финансировании, направленном на обустройство инфраструктуры и улучшения быта сельского населения.

«Строить там прежде всего нужно не свинарники и гаражи, а что-то для людей: жилье и «соцкультбыт». Не столицу и областные центры нужно накачивать бюджетными деньгами. Мегаполисы могут и должны сами зарабатывать на свое развитие», - констатировал Л.КУЧМА.