Кучма уже слышать не может болтовню противников «латифундизма»
Строить надо не свинарники...
Мировой продовольственный кризис дает шанс на динамическое развитие украинского агропромышленного комплекса.
Такое убеждение высказал бывший президент Украины Леонид КУЧМА в своей статье «Или нам ничто не угрожает? Из политического дневника” в газете “Зеркало недели” . Для этого, по его мнению, необходимо разрешить приватизацию сельхозугодий, а также изменить схему дотирования села.
«У нас есть шанс с большой выгодой воспользоваться историческим случаем», - уверен Л.КУЧМА.
При этом он выступил с резкой критикой существующей практики поддержки агропромышленного комплекса.
«Воспроизводится сугубо советская модель поддержки АПК. Селу просто дают деньги. Без системных реформ это – как мертвому припарка, - заявил экс-президент. - Мы это уже проходили. Колхозы-совхозы сидели на голодном пайке, да и то, что получали, превращалось там, грубо говоря, в навоз, не доходивший до полей».
По мнению Л.КУЧМЫ, для эффективного развития агропромышленного комплекса необходимо передать сельскохозяйственные угодья в частную собственность.
«Уже не могу слышать болтовню наших противников «латифундизма», - отметил он. - Ну почему, спрашивается, концентрация земельных участков в руках эффективного собственника — это плохо? Разве аренда земли, которая нынче преобладает, лучше? Кто будет вкладывать серьезные деньги не в свою землю?»
Кроме того, по мнению экс-президента, украинское село нуждается в бюджетном финансировании, направленном на обустройство инфраструктуры и улучшения быта сельского населения.
«Строить там прежде всего нужно не свинарники и гаражи, а что-то для людей: жилье и «соцкультбыт». Не столицу и областные центры нужно накачивать бюджетными деньгами. Мегаполисы могут и должны сами зарабатывать на свое развитие», - констатировал Л.КУЧМА.