Обама: США и Британия продолжат оказывать сопротивление российской агрессии в Украине

Президент США Барак Обама заявляет, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания продолжат оказывать сопротивление российской агрессии в Украине.

Президент США сказал, что, несмотря на то, что Британия придерживается курса на выход из Европейского Союза, обе страны подтверждают существование особых двусторонних отношений, и отношения эти будут и в дальнейшем крепнуть.

Обама подчеркнул, что в вопросах безопасности Британия под руководством Мэй подтверждает решительную приверженность трансатлантической безопасности.

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"Мы союзники по НАТО, и мы воспринимаем мир одинаковым образом. Мы продолжим оказывать сопротивление российской агрессии в Украине. Мы продолжим противодействовать киберугрозам. Мы и впредь будет усердно работать для искоренения террористических сетей и сотрудничать, чтобы уничтожить ИГИЛ", - сказал Обама.

В свою очередь глава британского правительства подтвердила, что обе страны разделяют одинаковые ценности свободы, открытости и толерантности.