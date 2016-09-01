Украина выразила Чехии протест из-за регистрации "представительства ДНР"

Об этом сообщает пресс-службв МИД Украины.

В обращении к официальной Праге содержится требование принять все необходимые меры для пересмотра решения региональных властей о фактического открытия «представительства» террористической организации, которое противоречит международному праву и двусторонним украино-чешским соглашениям.

«Несмотря на официальную позицию Чешской Республики, которая неизменно и последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, ожидаем адекватных действий наших партнеров уже в ближайшее время», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.

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В МИДе подчеркнули, что информация о деятельности отдельных граждан Чешской Республики и их попытках легализовать террористическую организацию также передана в правоохранительные органы Украины для предоставления надлежащей правовой оценки и применения механизмов двусторонней правовой помощи между Украиной и Чехией.

Как сообщал УНИАН, российские СМИ объявили об открытии в Остраве учреждения, названного «представительством ДНР».

По словам «консула» боевиков Нелли Лисковой, главная цель работы этого «представительства» - распространение в Евросоюзе «правдивой информации о пока непризнанной стране».

В то же время информационное агентство ТАСС приводит слова своего источника в чешском МИДе о том, что в Остраве зарегистрирован «представительский центр ДНР», который не имеет аккредитации при внешнеполитическом ведомстве и не может иметь дипломатический статус, а потому его не может возглавлять почетный консул.