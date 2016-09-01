Украина выразила Чехии протест из-за регистрации "представительства ДНР"
Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с подтверждением информации о регистрации в чешском городе Острава местными органами власти так называемого «представительского центра ДНР» и вручило соответствующую ноту посольству Чешской Республики в Украине.
Об этом сообщает пресс-службв МИД Украины.
В обращении к официальной Праге содержится требование принять все необходимые меры для пересмотра решения региональных властей о фактического открытия «представительства» террористической организации, которое противоречит международному праву и двусторонним украино-чешским соглашениям.
«Несмотря на официальную позицию Чешской Республики, которая неизменно и последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, ожидаем адекватных действий наших партнеров уже в ближайшее время», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Украины.
Читайте такжеНардепы обратились в СБУ относительно попытки создания "диппредставительства ДНР" в Чехии
В МИДе подчеркнули, что информация о деятельности отдельных граждан Чешской Республики и их попытках легализовать террористическую организацию также передана в правоохранительные органы Украины для предоставления надлежащей правовой оценки и применения механизмов двусторонней правовой помощи между Украиной и Чехией.
Как сообщал УНИАН, российские СМИ объявили об открытии в Остраве учреждения, названного «представительством ДНР».
По словам «консула» боевиков Нелли Лисковой, главная цель работы этого «представительства» - распространение в Евросоюзе «правдивой информации о пока непризнанной стране».
В то же время информационное агентство ТАСС приводит слова своего источника в чешском МИДе о том, что в Остраве зарегистрирован «представительский центр ДНР», который не имеет аккредитации при внешнеполитическом ведомстве и не может иметь дипломатический статус, а потому его не может возглавлять почетный консул.