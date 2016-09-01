МИД принял копии верительных грамот от нового посла Италии

Как сообщает пресс-служба МИД, отмечая высокий уровень двусторонних отношений, посол Италии в Украине поблагодарил за готовность оказать помощь в преодолении разрушительных последствий землетрясения.

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В ходе встречи стороны отметили важность углубления украинско-итальянского двустороннего сотрудничества, особенно в экономической сфере. По словам Ла Чечилиа, председательство Италии в «большой семерке» станет дополнительным благоприятным фактором для этого.

Он также отметил готовность Италии оказывать практическую помощь в осуществлении системных реформ.