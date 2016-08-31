Число жертв землетрясения в Италии увеличилось до 293 человек
10:51, 31 августа 2016Мир
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Число погибших при землетрясении в Италии увеличилось до 293 человек, после того, как пожарные нашли тело шестого погибшего под руинами отеля Roma в Аматриче.
REUTERS
Как предполагается, под завалами отеля погребены еще шесть человек, сообщает kommersant.ru со ссылкой на агентство Agi.
Ранее сообщалось о 284 жертвах.
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Как сообщал УНИАН, в ночь на 25 августа в Италии произошло землетрясение магнитудой 6,4, затронувшее несколько крупных городов. В Аматриче прошли похороны жертв стихии. На траурной церемонии присутствовали президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Маттео Ренци.
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