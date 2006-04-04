Министерство финансов публично представит отчет о бюджетных деньгах

Завершится аккредитация представителей СМИ на публичное представление отчета Министерства финансов (как главного распорядителя) о расходовании бюджетных средств за 2005 год в разрезе экономической классификации расходов. Отчет представит первый заместитель министра финансов Украины Виктор Кальник. Представление отчета состоится 6 апреля в 11-00 в Министерстве финансов Украины (ул. Грушевского 12/2, к. 820).