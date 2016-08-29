В ГПУ заявляют, что Клименко является подозреваемым в совершении ряда преступлений

Об этом сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ

Генеральной прокуратуры Украины, комментируя распространенные некоторыми средствами массовой информации сообщения о том, что экс-министр якобы не является подозреваемым ни в одном из уголовных производств.

В ГПУ информируют, что «Главной военной прокуратурой в настоящее время проводится расследование в уголовном производстве относительно бывших высокопоставленных должностных лиц государства, в том числе В.Клименко».

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Экс-министр подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 2191, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (участие в организованной преступной организации, совершении в ее составе особо тяжкого преступления против государственной собственности, преступлений средней и небольшой тяжести в сфере хозяйственной и служебной деятельности, что причинило тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в размере 3,1 млрд грн, то есть в особо крупных размерах).

«В связи с его неявкой 19.08.2016 на вызов к следователю (на основании повестки, которая была размещена на официальном сайте ГПУ, и о которой активно сообщалось в СМИ) для вручения уведомления об изменении ранее сообщенного подозрения и сообщения о новом подозрении, а также установлением факта его пребывания за пределами Украины, подозрение В.Клименко было вручено в соответствии с требованиями УПК Украины – в способ, предусмотренный этим Кодексом для вручения сообщений», - отметили в ГПУ.

Как сообщал УНИАН, глава ГПУ Юрий Луценко заявил, что Клименко и бизнесмен Сергей Курченко нанесли Украине 198 млрд гривен убытков.