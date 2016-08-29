СМИ: после отставки Ложкина заместители главы АП сохранят должности
Все действующие заместители главы Администрации президента останутся на своих должностях после отставки Бориса Ложкина.
Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в Администрации президента.
"Виталий Ковальчук и в дальнейшем будет первым заместителем. У Райнина с ним нормальные отношения, будут работать", - сказал собеседник издания на Банковой.
"Ранее были слухи об Алексее Филатове - все шесть замов остаются", - добавил информатор.
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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня принял отставку главы своей администрации Бориса Ложкина, назначил его своим советником и председателем Национального инвестиционного совета как ключевого органа привлечения и сопровождения инвестиций, а также формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине.
Вместе с тем, глава государства объявил о назначении на должность главы АП главы Харьковской ОГА Игоря Райнина.