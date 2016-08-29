СМИ: после отставки Ложкина заместители главы АП сохранят должности

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в Администрации президента.

"Виталий Ковальчук и в дальнейшем будет первым заместителем. У Райнина с ним нормальные отношения, будут работать", - сказал собеседник издания на Банковой.

"Ранее были слухи об Алексее Филатове - все шесть замов остаются", - добавил информатор.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня принял отставку главы своей администрации Бориса Ложкина, назначил его своим советником и председателем Национального инвестиционного совета как ключевого органа привлечения и сопровождения инвестиций, а также формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине.

Вместе с тем, глава государства объявил о назначении на должность главы АП главы Харьковской ОГА Игоря Райнина.