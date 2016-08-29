СМИ: после отставки Ложкина заместители главы АП сохранят должности

20:01, 29 августа 2016
Политика
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Все действующие заместители главы Администрации президента останутся на своих должностях после отставки Бориса Ложкина.

Фото УНІАН

Об этом сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в Администрации президента.

"Виталий Ковальчук и в дальнейшем будет первым заместителем. У Райнина с ним нормальные отношения, будут работать", - сказал собеседник издания на Банковой.

"Ранее были слухи об Алексее Филатове - все шесть замов остаются", - добавил информатор.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко сегодня принял отставку главы своей администрации Бориса Ложкина, назначил его своим советником и председателем Национального инвестиционного совета как ключевого органа привлечения и сопровождения инвестиций, а также формирования благоприятного инвестиционного климата в Украине.

Вместе с тем, глава государства объявил о назначении на должность главы АП главы Харьковской ОГА Игоря Райнина.

Борис Ложкин и Андрей Парубий
Борис Ложкин и Андрей Парубий /  © УНИАН
глава НБУ Валерия Гонтарева
глава НБУ Валерия Гонтарева /  © УНИАН
Петр Порошенко и Владимир Гройсман
Петр Порошенко и Владимир Гройсман /  © УНИАН
Петр Порошенко и Владимир Гройсман
Петр Порошенко и Владимир Гройсман /  © УНИАН
Игорь Райнин и Борис Ложкин
Игорь Райнин и Борис Ложкин /  © УНИАН
президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ
президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ /  © УНИАН
президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ
президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ /  © УНИАН
Валерия Гонтарева и Роман Насиров
Валерия Гонтарева и Роман Насиров /  © УНИАН
Игорь Райнин и Борис Ложкин
Игорь Райнин и Борис Ложкин /  © УНИАН
Владимир Гройсман и Степан Кубив
Владимир Гройсман и Степан Кубив /  © УНИАН
© УНИАН
Игорь Райнин и Борис Ложкин
Игорь Райнин и Борис Ложкин /  © УНИАН
глава НБУ Валерия Гонтарева
глава НБУ Валерия Гонтарева /  © УНИАН
Тылы парламента надежно прикрыты: Владимир Гройсман и Андрей Парубий на заседании Нацсовета реформ
Тылы парламента надежно прикрыты: Владимир Гройсман и Андрей Парубий на заседании Нацсовета реформ /  © УНИАН
президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ
президент Украины Петр Порошенко на Нацраде реформ /  © УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН
© УНИАН

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