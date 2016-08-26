Депутаты всех созывов, кроме первого, голосуют "через кошелек" - Кравчук

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил экс-президент Украины, председатель Верховной Рады первого созыва Леонид Кравчук во время круглого стола “Роль Верховной Рады Украины в провозглашении и утверждении независимости Украинского государства”.

Он напомнил, что в Верховной Раде первого созыва было 370 коммунистов и только 80 “национал-патриотически ориентированных людей”.

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Как отметил Кравчук, несмотря на это, была проголосована декларация о суверенитете Украины и акт о государственной независимости.

Кравчук подчеркнул, что до сих пор нет “полного ответа” на вопрос, почему состоялось голосование.

“Ответ, что испугались и проголосовали, возможно, не соответствует действительности. Не испугались, просто те люди не имели в банках активов, и им нечего было терять. Поэтому они голосовали за то, что было для них важнее всего - Украину”, - убежден Кравчук.

“А если в банках много активов, а еще больше собственности, то есть что терять и есть над чем подумать: голосовать или не голосовать. Вот почему все Верховные Рады, которые были после первого созыва, уже голосуют через кошелек. Голосуют потому, что политика для них приобрела зеленый цвет, а тогда она была все же желто-голубой”, - заявил он.