После церемонии на Софийской площади Порошенко отправился в зону АТО

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

«Сейчас прямо отсюда, из Святой Софии, я отправляюсь к линии фронта, отправляюсь, чтобы поздравить с Днем Государственного флага и юбилеем, 25-летием нашей украинской Независимости, тех, кто является главным гарантом нашей свободы, свободы, демократии и государственной самостоятельности”, - заявил ранее Порошенко, выступая на поднятии флага в Киеве.

Читайте такжеПорошенко: очень сложно сделать так, чтобы украинский флаг снова появился в оккупированных городах

По данным пресс-службы президента, он примет участие в торжественных мероприятиях в Чугуеве Харьковской области.

Как сообщал УНИАН, Сегодня во всех воинских частях Украины подняли Государственный флаг.

День Государственного флага отмечается ежегодно 23 августа.

День флага Украины был установлен в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины, согласно указу второго президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.

В 2009 году третий президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этого указа, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.