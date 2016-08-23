После церемонии на Софийской площади Порошенко отправился в зону АТО
Президент Украины Петр Порошенко отправился в зону АТО, чтобы поздравить с Днем флага и Днем независимости украинских военных.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.
«Сейчас прямо отсюда, из Святой Софии, я отправляюсь к линии фронта, отправляюсь, чтобы поздравить с Днем Государственного флага и юбилеем, 25-летием нашей украинской Независимости, тех, кто является главным гарантом нашей свободы, свободы, демократии и государственной самостоятельности”, - заявил ранее Порошенко, выступая на поднятии флага в Киеве.
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По данным пресс-службы президента, он примет участие в торжественных мероприятиях в Чугуеве Харьковской области.
Как сообщал УНИАН, Сегодня во всех воинских частях Украины подняли Государственный флаг.
День Государственного флага отмечается ежегодно 23 августа.
День флага Украины был установлен в честь многовековой истории создания украинского государства, государственной символики независимой Украины и с целью воспитания уважения граждан к государственным символам Украины, согласно указу второго президента Украины Леонида Кучмы от 23 августа 2004 года.
В 2009 году третий президент Украины Виктор Ющенко внес изменения в этого указа, основав ежегодную официальную церемонию поднятия флага 23 августа по всей Украине.