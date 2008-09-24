Балога дает 101 процент вероятности досрочных выборов

Глава секретариата президента Виктор Балога считает досрочные выборы наиболее вероятным сценарием развития событий.

Об этом Балога сказал в интервью "Украинской правде".

Он сообщил, что президент Виктор Ющенко "признает любой формат большинства, если он будет отвечать Основному Закону и будет создан с соблюдением всех необходимых процедур".

"От оформления неокоалиции позиции президента не поколеблятся. Он будет работать с тем большинством, которое будет, даже с таким противоестественным и недолговечным", - заявил Балога.

По его словам, у Ющенко "достаточно средств жестко противодействовать любым неконституционным намерениям".

"Так было весной 2007-го, так будет и сейчас, хоть как бы воинственно не трясли кулачками на президента быстро склепанные политики, опьяневшие от иллюзии вседозволенности", - отметил Балога.

Вместе с тем на вопрос, насколько высокой он считает вероятность досрочных выборов, Балога ответил: "На 101 процент".

"У БЮТ и Партии регионов ничего не выйдет, они резус-несовместимые. Там любви нет, потому что перед браком невеста не говорит жениху, что он – воришка с нечистой биографией", - сказал Балога.

"Взаимное недоверие этих политических сил таково, что любые договоренности и комбинации обречены на крах с дальнейшей детонацией в "смежников". После этого – только внеочередные выборы", - добавил он.