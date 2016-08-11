В Великобритании отреагировали на ситуацию вокруг Крыма: мы не признаем аннексию

Об этом сообщает Посольство Великобритании в Украине в Twitter.

"Информация о военных действиях в незаконно оккупированном Крыму беспокоит. Для избежания дальнейшей эскалации необходимы сдержанность и дипломатия. Великобритания не признает аннексию Крыма. Крым - это Украина", - подчеркивается в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко в связи с последними действиями российской власти поручил привести в повышенную боевую готовность все подразделения в районах админграницы с Крымом и на Донбассе.

10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Также в ФСБ заявили о ликвидации «украинской агентурной сети» и задержания группы «диверсантов».

Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму звучат так же нелепо и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - подчеркнул Порошенко.