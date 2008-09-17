Партия регионов предлагает парламенту поработать

Председатель Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины, депутат от Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ предлагает депутатам сделать следующую неделю пленарной.

Как передает корреспондент УНИАН, депутат зарегистрировал в парламенте проект постановления “О внесении изменений в календарный план проведения третьей сессии Верховной Рады Украины шестого созыва”.

В частности, он предлагает неделю с 22 по 26 сентября работать в пленарном режиме: 22 сентября провести заседание Согласительного совета; с 23 по 25 сентября - пленарное заседание, работа в комитетах и фракциях; 26 сентября – пленарное заседание.

Действующим календарным планом, с 22 по 26 сентября предусмотрена работа депутатов в комитетах и фракциях.