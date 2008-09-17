Гриценко думает, что Раде осталось на 2 недели меньше, чем считалось

Указ Президента Украины о роспуске Верховной Рады может появиться третьего октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сказал народный депутат, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

«Анализ содержания Конституции приводит меня к выводу, что Президент будет иметь абсолютно легитимное конституционное основание для того, чтобы в случае несоздания коалиции распустить парламент третьего октября», - сказал А.ГРИЦЕНКО.

Он объяснил это тем, что в соответствии со ст.83 Конституции Украины принципы деятельности коалиции определяются Конституцией и регламентом Верховной Рады. «Регламента Верховной Рады нет. Если нет регламента, есть прямая норма Конституции Украины и 30 дней с третьего сентября», - сказал он.

А.ГРИЦЕНКО отметил, что на этой неделе планируется рассмотреть проект постановления о внесении изменений в календарный план работы парламента, которым предусматривается сделать следующую неделю пленарной.

«В противном случае была бы ситуация – депутаты после завершения этой пленарной недели уехали бы в комитеты, затем в округа, и приезжают они 7 октября, а там их встречает с улыбкой ГЕЛЕТЕЙ генерал-полковник (начальник Управления государственной охраны Валерий ГЕЛЕТЕЙ - УНИАН), Верховная Рада закрыта, и уже указ Президента о выборах», - сказал он.