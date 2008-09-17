Тимошенко указала Ющенко на множество инструментов в его руках

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО призывает Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО принимать решения с учетом мнения политических сил парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров, комментируя возможность реализации силового сценария развития событий в стране.

«Я хочу напомнить Президенту, что у него, кроме силового варианта, еще есть множество инструментов в руках. Во-первых, считаться с парламентом, потому что парламент – это разное представительство разных политических сил, которое является отражением общества», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр добавила, что в случае принятия парламентом какого-либо решения у Президента есть два инструмента: наложить вето и обратиться в Конституционный Суд.

«Абсолютно не нужно применять силовой вариант. А если действительно в парламенте что-то происходит не так – за 30 дней не создается коалиция, за 60 дней не формируется правительство, - то у Президента есть право распустить парламент. Я считаю, что нужно прекратить все разговоры о каких-либо силовых вариантах», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.