Через 2 дня политсовет Нашей Украины решит судьбу своих министров

Политсовет «Нашей Украины» проведет в субботу, 20 сентября, заседание для рассмотрения вопросов в связи с распадом парламентской коалиции и заявлением Арсения ЯЦЕНЮКА об отставке с должности председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр юстиции Николай ОНИЩУК (член правительства по квоте фракции НУ-НС) сегодня журналистам в Кабинете иинистров.

«Заседание политического совета НУ состоится в субботу, где, вероятно, будет обсуждаться целый комплекс вопросов, связанных со сложившейся ситуацией, включая и политические последствия распада коалиции», - сказал Н.ОНИЩУК.

Министр не исключил, что в ходе заседания политсовета также будет рассматриваться вопрос о дальнейшем пребывании министров-"нашеукраинцев" в составе правительства.

«Я не исключаю, что министры от той или иной политической силы могут это сделать (уйти в отставку – УНИАН). Если такие решения фракций, которые создавали коалицию, появятся, то оно будет нами (министрами) выполнено», - добавил он.