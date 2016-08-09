Суд арестовал имение одиозного экс-зама Пшонки Рената Кузьмина - СМИ (фото)

Печерский райсуд Киева наложил арест на имение бывшего заместителя генерального прокурора Виктора Пшонки Рената Кузьмина. Об этом свидетельствует решение суда, которое в Едином реестре нашло издание "Наші Гроші".

Жилой дом общей площадью 1068 кв. м с подвалами, навесами и гаражом на 142 кв. м расположен на ул. Вышгородской, 150 (Межигорское лесничество).

Издание отмечает, что в ноябре 2006 года ДУС предоставило Кузьмину в пользование дом отдыха КВ "Пуща-Водица". Летом 2008-го Кузьмин получил разрешение на проведение капитального ремонта, обязавшись инвестировать в реконструкцию 1 млн грн. Через месяц он получил разрешение на реконструкцию с достройкой гостевого дома, бани, беседки с барбекю и установку забора.

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В результате Кузьмин отремонтировал здание в "Пуще-Водице" и построил новый большой дом на 1068 кв. м, на который в декабре 2010 года оформил свидетельство о праве частной собственности.

Впоследствии дом частями был подарен Лидии Шумаковой. Журналисты "Слідство. Інфо", ранее предположили, что это теща Кузьмина. Своим определением суд запретил нынешнему владельцу каким-либо образом передавать, распоряжаться, использовать, перерабатывать и отчуждать жилой дом и все вышеуказанные хозяйственные постройки, относящиеся к нему.

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Уголовное производство по факту завладения государственным имуществом открыли 25.09.2015. В частности, служебные лица ГУД, Комплекса отдыха "Пуща-Водица" и КГГА способствовали экс-заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину в строительстве жилья на территории КВ "Пуща-Водица" ГУД, земли которого относятся к землям рекреационной зоны, где возведение индивидуальных домов запрещено. Расследование проводит Главное следственное управление Генпрокуратуры.

Также в мае 2014 года Главное следственное управление Генеральной прокуратуры начало досудебное расследование по факту организации в 2010 году бывшим первым заместителем Генпрокурора Ренатом Кузьминым незаконного задержания на тот момент экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и подстрекательство судьи Печерского суда столицы к избранию ему меры пресечения в виде ареста. ГПУ пыталось передать это дело в НАБУ, однако в начале июня этого года Специализированная антикоррупционная прокуратура вернула дело в ГПУ, поскольку это не их подследственность.

С июня 2014 года Ренат Кузьмин находится в розыске. 16 июля этого года его адвокат сообщил, что экс-заместитель генпрокурора находится в Украине. Весной этого года заявил, что стал адвокатом матери убитого журналиста Олеся Бузины.