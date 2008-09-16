Тимошенко сегодня не нашла времени для следователей ГПУ

Вызов премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Генеральную прокуратуру Украины, который планировался на сегодня, перенесен на четверг, 18 сентября.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь премьер-министра Марина СОРОКА.

«Договорились, что вызов в Генпрокуратуру будет перенесен на четверг», - сказала М.СОРОКА.

Сегодня премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО утром принимала участие в украино-чешских межправительственных переговоров на уровне глав правительств, а во второй половине дня она представляла общественности проект государственного бюджета на 2009 год.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября Ю.ТИМОШЕНКО 5 часов давала следователям Главного управления по особо важным делам Генпрокуратуры показания по делу об отравлении в сентябре 2004 года на то время кандидата в президенты Виктора ЮЩЕНКО.