Прокуратура вызывает на допрос "председателя Верховного суда ДНР"

Как говорится в ее сообщении, следственный отдел следственного управления прокуратуры Донецкой области расследует уголовное производство по ч.1 ст.258-3 УК Украины (создание или участие в террористической группе или террористической организации) в отношении гражданина Российской Федерации Эдуарда Якубовского, который работает на террористов «ДНР».

Прокуратурой установлено, что уроженец Москвы и гражданин России Якубовский 1959 года рождения в сентябре 2014 года, после захвата Донецка членами незаконной террористической организации «ДНР», понимая противоправный характер своих действий, вступил в должность так называемого «председателя Верховного суда ДНР».

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Из-за того, что подельник террористов находится на временно оккупированной боевиками территории, прокуратурой Донецкой области было принято решение о проведении в отношении него специального досудебного расследования.

В настоящее время ему заочно объявлено о подозрении в совершении указанного уголовного правонарушения, он также объявлен в розыск.

Прокуратура Донецкой области официально вызывает Якубовского на допрос 8 августа для вручения ему сообщения о подозрении, допроса в качестве подозреваемого, вручения обвинительного акта и ознакомления с материалами уголовного производства.